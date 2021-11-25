إصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين في الإسماعيلية

أصيب أشخاص في حادثتين منفصلتين بالإسماعيلية، تم نقلهم إلي اقرب مستشفي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرير محضرين بالحادثتين.



وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم توكتوك بدون لوحات مع معدة متحركة (كلارك) بدون لوحات بطريق الزقازيق الزراعي اتجاة كوبري القصاصين العلوي نزلة الدواويس.



أسفر الحادث عن إصابة ٤ مواطنين جميعهم من مدينة القصاصين، تم نقلهم إلى المجمع الطبي، وهم السيد رضا احمد، ٢٦ سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و جرح قطعي ٥ سم بالجبهة، رزق حسين سليم، ٣٤ سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، الهام ابراهيم عبدالله، ٤٥ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباة كسر بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم،سعد بهنس محمد حلمي، ٥٦ سنة، جرح ٥ سم بالركبة اليمني وكدمات وسحجات بالجسم.

كما اصيب ٣ أشخاص آخرين في حادث تصادم منفصل، حيث تلقي مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا اخر بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم ٨٩١٣ ل.ل.ر أمام جمعية السلام طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى اتجاه الاسماعيلية.

أسفر الحادث عن إصابة ٣ مواطنين تم نقلهم إلى المجمع الطبي وهم على محمد علي عبد الهادي ابو صوير عزبة شعيب، ٢٠ سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، خليل شحته محمد ابو صوير عزبة شعيب ٤٥ سنة جرح ٢ سم وجرح ٣ سم بالرأس وجرح متهتك بالساعد الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، محمد محمد عوض ابو صوير عزبة شعيب، ٤٠ سنة، كدمات وسحجات بالجسم.



علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين الي اقرب مستشفي لتلقي الإسعافات.

