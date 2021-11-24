ضبط شخص بحوزته أسلحة بيضاء يهدد بها المارة في الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية من الأهالى بوجود أحد الأشخاص مضطرب نفسياً فى حالة هياج داخل مسكنه وعدم قدرتهم السيطرة عليه.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة ، وتبين قيام (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز) فى حالة هياج داخل مسكنه ممسكاً بيده 2 سلاح أبيض "سنجة كبيرة الحجم" ويقوم بالخروج إلى الشارع أمام منزله ثم الدلوف مرة أخرى داخله مهدداً المارة من المواطنين أمام منزله.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيطرة على الموقف وبسؤال شقيقيه قررا بأن المذكور يعانى من مرض نفسى منذ عام 2003 ، وطالبا بإيداعه بأحد المستشفيات النفسية؛ ىتم إتخاذ الإجراءات القانونية.