التوكتوك كلمة السر.. تفاصيل العثور على جثة سائق في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (سائق، مقيم بدائرة المركز) ، وقرر والده عدم تواجد مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بنجله .

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) حيث إختمر فى ذهنهما القيام بسرقة إحدى مركبات "توك توك" والتخلص من قائدها وحال تواجدهما بمدينة رشيد إستوقفا المجنى عليه بمركبة التوك توك وطلبا منه توصيلهما لمدينة إدكو ولدى سيرهم بالطريق المشار إليه قام أحدهم بالتعدى على المجنى بحجر وأفقده الوعى وإستوليا على "التوك توك " والهاتف المحمول .

تم تقنين الإجراءات وإستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المستولى عليه ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بقيامهما بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بمركبة التوك توك بإلقائها بأحد المصارف وبيع مركبة التوك توك (لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار "سىء النية") أمكن ضبطه ومركبة التوك توك المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.