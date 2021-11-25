سوريا تجدد التزامها بتنفيذ صكوك وكالة الطاقة الذرية

جددت سوريا اليوم الخميس، التزامها بتعزيز تنفيذ الصكوك القانونية المتعلقة بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا” جاء ذلك خلال إيداع الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية وثيقة مصادقة حكومة الجمهورية العربية السورية على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف بالوقود المستهلك والنفايات المشعة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير رافائيل غروسي.



وتم خلال اللقاء تجديد التزام سوريا بالتعاون مع الوكالة والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والبرامج المشتركة كما جرى أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون الفني بين سوريا والوكالة.