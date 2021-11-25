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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ : افتتاح طريق الكباش يعزز التعافي من آثار كورونا سريعا

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش بشكله الجديد بعد تطويره يعد نقلة كبيرة لمصر و للسياحة الثقافية بمحافظة الأقصر التي تعد متحفا مفتوحا، فضلا عن كونه يعزز التعافي السريع لقطاع السياحة من آثار أزمة كورونا التي ضربت كافة القطاعات و كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا في العالم.

وأضاف المهندس حازم الجندي، أنه رغم حالة الكساد السياحي الذي يشهده العالم إلا أن الدولة المصرية نجحت في استكمال خطوات دعم القطاع واستئناف ما بدأته من تطوير ونهضة شاملة في كافة القطاعات الحيوية بالدولة، كما كان للعديد من الاحتفاليات والأحداث السياحية المصرية مثل افتتاح متحف الحضارة وافتتاح طريق الكباش والاكتشافات الأثرية الجديدة آثارا إيجابية على قطاع السياحة في مصر.


‏‏ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية مازالت قادرة على إبهار العالم وإحداث طفرة كبيرة في كافة المجالات، واليوم استطاعت أن تستعرض حضارتها ونهضتها التي لم تبدأها اليوم بل من آلاف  السنين أمام العالم، وتبعث بالعديد من الرسائل الهامة لدول بعينها بأن مصر دولة قوية وتمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات والمواقف التي تجعلها محط اهتمام العالم أجمع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير طريق الكباش والمنطقة المجاورة له وفقا لأحدث الانظمة الموجودة في العالم، فضلا عن تضمنه لمناطق صناعية لمصر القديمة، ومصانع لخدمة قطاع السياحة و مقاييس النيل وغيرها من الأنشطة التي ستخدم هذه المنطقة وتفتح الآلاف من فرص العمل للشباب، سيجعل منها نقطة جذب سياحي هامه على الخريطة السياحية العالمية.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعزز من استمرار تواجد مصر في قائمة أهم المناطق جذبا في العالم، كما أنه سيرتقي بقطاع السياحة، ويساهم في إعادة مدينة الأقصر لخريطة السياحة العالمية بشكل أقوي، مثمناً الجهود التي بذلتها كافة القطاعات لإخراج حفل الافتتاح بهذا الشكل المبهر .

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك من الموارد والثروات ما يجعلها في مصاف دول العالم في مختلف القطاعات سواء الاستثمار أو الزراعة بجانب قطاع  السياحة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة خاصة في ظل الإرادة السياسية ودعم القيادة السياسية للقطاع الذي يوفر ما قيمته ١٢٪؜  من إجمالي القوة البشرية في سوق العمل المصري.

أزمة كورونا طريق الكباش قطاع السياحة الكساد السياحي مقاييس النيل

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