الخارجية: ترويج احتفالية طريق الكباش عن طريق السفارات والقنصليات في دول العالم

قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن احتفالية طريق الكباش تم تنفيذها على مستوى عالمي يبهر العالم، مضيفا: "الاحتفالية تمثل ما وصلت له الدولة المصرية من تقدم في إبراز كنوزها الأثرية على نحو مشرف ومتحضر".

وأضاف أحمد حافظ في مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز "،: "حفل افتتاح طريق الكباش مدعاة للفخر لدى كل مصري وجزء من ترويج الدولة المصرية للسياحة والآثار المصرية ".

وتابع احمد حافظ:" من خلال بعثاتنا في الخارج في السفارات والقنصليات يعملون على الترويج لاحتفالية طريق الكباش، والملحقين الثقافيين تواصلوا مع المسؤولين في مختلف الدول للترويج لاحتفالية طريق الكباش ".

وأكمل احمد حافظ :" تواصل مع الجاليات المصرية من مختلف أنحاء العالم للترويج لاحتفالية طريق الكباش"، مضيفا:" ما رأيناه اليوم مظهر من مظاهر التقدم المصري".

