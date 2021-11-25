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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترميم أحدها تكلف 300 مليون.. مصطفى وزيري يعلن عن افتتاحات أثرية جديدة.. فيديو

مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك 250 بعثة أجنبية تعمل في الكشوفات الأثرية إلى جانب 50 بعثة مصرية على مستوى الجمهورية.

 

وأوضح مصطفى وزيري خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والتماثيل بعدد 10 آلاف تمثال جري توزيعها على المتاحف المصرية.

 

وأضاف مصطفى وزيري أن قصر محمد علي في شبرا لم يفتتح بعد، وتم إنفاق 300 مليون جنيه على ترميمه ليظهر بشكل مبهر يليق بالحضارة المصرية وسيتم افتتاحه قريبا، وأيضا متحف عواصم مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة الذي يحكي قصص أهم العواصم في تاريخ مصر بحضارات مختلفة.

 

المتحف المصري الكبير

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف المصري الكبير يعتبر أضخم متحف عرفته البشرية بمساحة نصف مليون متر مربع، وهناك أكثر من 55 ألف قطعة تم نقلها إليه، و4500 قطعة من آثار توت عنخ آمون، إضافة إلى القطع الأثرية الأخرى، ويحتوى على البهو الكبير والمسلة المعلقة التي كانت ملقاة على الأرض وتم ترميمها بفكرة رائعة حتى تظهر بشكل مبهر. 

القطع الآثرية المتاحف المصرية قصر محمد علي الحضارة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة متحف عواصم مصر

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