فاروق الباز: سعيد بارتقاء مصر عبر الاهتمام بالمشروعات الكبرى .. فيديو

أعرب الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، عن سعادته بحفل افتتاح طريق الكباش بعد تطويره.



وقال الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «حدث مهم، طريق الكباش كان طريقا مهما أيام الفراعنة، وما يحدث الآن دليل على عودة عظمة المصريين».

وأكد الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أن حفل اليوم سيساهم في الترويج بطريق الكباش حول العالم.



وأضاف فاروق الباز «سعيد بارتقاء مصر عبر الاهتمام بالمشروعات الكبرى، والمنتجعات الجديدة»، مؤكدا أن مصر من أرقى دول العالم.

طريق الكباش :



1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ

2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا

3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر

4- به ما يقرب من 1200 تمثال

5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث

6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت

7- نحت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي

8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة

9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة

10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949

