شيرين رضا توجه رسالة لوالدها بعد حفل افتتاح طريق الكباش

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، مقطع فيديو من حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، والذي انتهت فعالياته منذ قليل



وعلقت" شيرين" على الفيديو موجهة رسالة إلى والدها، قائلة: "الله يرحمك يا محمود رضا".



يذكر أن الراحل محمود رضا كان حاضرا في الحفل من خلال أغنية "الأقصر بلدنا" التي أبدعها، خلال أحداث فيلم "غرام في الكرنك"



وأقيم مساء اليوم الخميس حفل افتتاح طريق الكباش بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل الحفل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.



وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.



وفى اطار ذلك يسرد "صدى البلد " أبرز 10 معلومات عن تاريخ طريق المواكب المقدسة الشهير بـ طريق الكباش ..

طريق الكباش :

1- طريق الكباش يعد من أقدم الطرق الأثرية في التاريخ

2- يربط معبد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا

3- يصل إجمالي طوله حوالى 2700 متر

4- به ما يقرب من 1200 تمثال

5- بني طريق الكباش بواسطة الملك أمنحوتب الثالث

6- تم إنشاؤه لتسير به المواكب المقدسة للملوك والآلهة فى احتفالات أعياد الأوبت

7- نحتت التماثيل من كتلة واحدة من الحجر الرملي

8- الاسم الصحيح لـ طريق الكباش هو طريق المواكب المقدسة

9- يرمز الكبش إلى الإله خنوم أحد الآلهة الرئيسية فى الديانة المصرية القديمة

10- أول اكتشاف للطريق كان بواسطة الدكتور زكريا غنيم سنة 1949

