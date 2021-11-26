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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعد موسيماني ... سر موافقة الخطيب على المعسكر الإضافي

صدى البلد


قال الإعلامي محمد شبانة  أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حصل على محمود الخطيب رئيس النادي علي سفر بعثة  الأهلي من الإمارات حيث يقيم الفريق معسكرا وديا هناك، إلي قطر مباشرة حيث تقام بطولة السوبر الإفريقي.


وكان الخطيب يرغب في عودة البعثة لمصر لكن موسيماني أكد أن السفر مبكرًا سيساهم في إستعداد الفريق جيدًا للسوبر والتتويج بالبطولة وقطع وعدًا على نفسه بذلك.


وسيسافر الأهلي إلي الإمارات الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، لإقامة معسكر تدريبي هناك يستمر أسبوعين يتخلله مباراتان أو ثلاث مباريات ودية.


وأضاف شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية ""etc أن موسيماني استقر على التوجه إلى قطر من الإمارات خاصة وأن الأنباء الواردة من الكاف تشير إلي إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي في قطر يوم 24 ديسمبر المقبل.

بيتسو موسيماني موسيمانى الخطيب الأهلى الرجاء المغربي السوبر الإفريقي الكاف

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