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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب الكومي: التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

صدى البلد



قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن سيراميكا كليوباترا تعرض لظلم كبير خلال مباراته أمام الزمالك التي جرت مساء اليوم الخميس بالدوري.

 

وأضاف إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن ما حدث في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا أقل ما يقال عنها مهزلة تحكيمية، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا، كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

 

وأكد إيهاب الكومي إن التحكيم ذبح سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك، مشددا إن الأمور إذا استمرت بهذا الشكل، فالأفضل أن نجلس في بيوتنا.


https://www.youtube.com/watch?v=imY1EJ6C7wk

زمالك سيراميكا كليوباترا الزمالك الدوري صدى البلد الإعلامي قناة صدي البلد

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