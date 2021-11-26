تامر عاشور يتألق في حفله بالإسماعيلية.. صور

أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات ال welcome party التي تقام لاستقبال الطلاب الجدد وذلك على طريق " القاهرة _ الإسماعيلية" الصحراوي .

حضر عاشور بصحبة مدير أعمالها أيمن نابليون وكان في استقبالهما منظم الحفل ريمون فوزي وبمجرد صعوده على خشبة المسرح ومرددا لأغنية " الرك ع النية" استقبله الجمهور بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب .

وحرص عاشور في بداية فقرته على تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب منها "عشت معاك حكايات" ، " بياعه" ،"بيت كبير" ،"افترقنا" ،"قولوله سماح" ،"تسلم" ،"ده حكاية" ،"ما شافوناش" ،"انا راجع" ،"هاجي علي نفسي" ،"محظوظ" ،"يا أهلا" ،"خلصانه الحكاية" .. واختتم ب "ميم بيصدقك" وسط المزيد من أجواء الإثارة والحماس .

الحفل يعد أضخم الحفلات الطلابية من حيث الجمهور وأجواء التنظيم المبهر وقبيل إطلاق عاشور لألبومه الجديد.