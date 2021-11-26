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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يتألق في حفله بالإسماعيلية.. صور

تامر عاشور
تامر عاشور

أحيا النجم تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات ال welcome party التي تقام لاستقبال الطلاب الجدد وذلك على طريق " القاهرة _ الإسماعيلية" الصحراوي . 

 

حضر عاشور بصحبة مدير أعمالها أيمن نابليون وكان في استقبالهما منظم الحفل ريمون فوزي وبمجرد صعوده على خشبة المسرح ومرددا لأغنية " الرك ع النية"  استقبله الجمهور بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب .

وحرص عاشور في بداية فقرته على تحية الجمهور من مختلف محافظات الجمهورية لحفاوة الاستقبال وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة والمحببة لدى الشباب منها  "عشت معاك حكايات" ، " بياعه" ،"بيت كبير" ،"افترقنا" ،"قولوله سماح" ،"تسلم" ،"ده حكاية" ،"ما شافوناش" ،"انا راجع" ،"هاجي علي نفسي" ،"محظوظ" ،"يا أهلا" ،"خلصانه الحكاية" .. واختتم ب "ميم بيصدقك" وسط المزيد من أجواء الإثارة والحماس .

 

الحفل يعد أضخم الحفلات الطلابية  من حيث الجمهور وأجواء التنظيم المبهر  وقبيل إطلاق عاشور لألبومه الجديد.

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