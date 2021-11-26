انفانتينو يكشف عن الموقف النهائي لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين وقرب تتويج صلاح بجائزة "ذا بيست"

كشف جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الموقف النهائي لبطولة كأس العالم والتي يقترب تطبيق إقامتها كل عامين بدلا من كل 4 أعوام.

وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أنه في الماضي وقت قرار الفيفا بإقامتها كل 4 أعوام كان هناك 40 دوله فقط تشارك ولكن الآن الأمر اختلف وأصبح هناك ما يزيد عن 200 منتخب يرغب في المشاركة مشددا أن القارة الإفريقية بأكملها لا يشارك منها 4 منتخبات فقط منها في البطولة.

وتابع أن نظام التصفيات صعب للغاية مشددا أن قرار إقامة البطولة كل عامين أفضل وسيعطي الفرصة للكثير من المنتخبات للمشاركة.

وعن محمد صلاح نجم ليفربول فأكد أنه الأحق بجائزة ذا بيست حيث أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا قائلا: ليس فقط 110 مليون مصري يتمنون فوز صلاح، هناك 450 مليونا ينتظرون فوزه، الوطن العربي بأكمله يتمنى حدوث ذلك".

وأضاف جياني :"محمد صلاح أسطورة في كرة القدم، مصر شهدت أساطير كثر في كرة القدم، لكن صلاح اتخذ طريقا مختلفا وبدأ طريقه الاحترافي مبكرا في سويسرا، أتمنى له حظا سعيدا".