أبو العينين عن احتفالية طريق الكباش: مصر وضعت العالم في حضرة التاريخ وأذهلت الجميع بحضارتها.. والسيسي استحضر عظمة تاريخنا وقدم الأقصر للعالم بثوب جديد

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:

* الأقصر مدينة الشمس استعادت قوتها وعزها لتبهر العالم بحفل أسطوري

* السيسي يحقق كل يوم إنجازات تفوق الخيال ويعيد لمصر مجدها وتاريخها

* مصر بعثت برسالة محبة وسلام بين جميع الأديان في ملحمة طريق الكباش

* افتتاح طريق الكباش حدث أسطوري خطف الأنظار وسيكون له مردود سياحي عظيم



أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، باحتفالية طريق الكباش المبهرة التي تابعها العالم أجمع من خلال أكثر من 150 قناة عالمية نقلت الحدث.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك إن مصر اليوم وضعت العالم في حضرة التاريخ وسحرت وأذهلت الجميع بحضارتها، وأن الأقصر مدينة الشمس استعادت قوتها وعزها لتبهر العالم بحفل أسطوري بعد أن ملأت ترنيمة آمون مسامع وأرجاء العالم بعظمة ميراث أجدادنا.

وأضاف أبو العينين أن الرئيس السيسي استحضر عظمة تاريخنا وقدم الأقصر للعالم بثوب جديد نابض بالحياة، ويحقق كل يوم إنجازات تفوق الخيال، ويعيد لمصر مجدها وتاريخها العظيم.

ووصف أبو العينين الاحتفالية بأنها مزيج من عظمة الماضي والحاضر في أسطورة مستوحاة من كل حلقات التاريخ، ونحن أحفاد هؤلاء العظماء، نحن التاريخ، ومن هنا أشرقت الحضارة على الكون.

وتابع وكيل النواب أن مصر بعثت برسالة محبة وسلام بين جميع الأديان في ملحمة طريق الكباش، وقدمت للعالم حدثًا أسطوريًا خطف الأنظار وسيكون له مردود سياحي عظيم.. مصر اليوم حديث العالم .. بتاريخها وحضارتها وحاضرها.

وبعث أبو العينين تهنئة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: سلامًا لمن حافظ على مصر وشعبها موحدة عزيزة قوية، ومن رسم الابتسامة والفرحة على وجوه أهلنا البسطاء، وأعاد الأمان وبث الأمل في نفوس شعبنا العظيم.

وتابع: سلامًا لقائد قوي على الأعداء وجابر للخواطر مع أهله، سلامًا لرئيس يبني الجمهورية الجديدة ويعيد كتابة تاريخ أمجادنا.