السفارة الأمريكية بالقاهرة: طريق الكباش من أهم المواقع الحضارية العريقة في العالم

أثنت السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الخميس على حدث افتتاح طريق الكباش في الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، من خلال حساباها الرسمي.

وجاء نص المنشور على فيسبوك كالتالي:"أحيي منظمي احتفالية الأقصر، هذا الحدث الرائع في أحد أهم المواقع الحضارية العريقة في العالم".

وتابعت السفارة:"تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع مصر للحفاظ على مواقع التراث العالمي وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية، واستثمار أكثر من 100 مليون دولار أمريكي، وتوفير وظائف حيوية لقطاع السياحة في البلاد".

يذكر أن مدينة الأقصر كانت قد شهدت اليوم الخميس، حفل افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي كبير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

حرص الرئيس السيسي على مصافحة الأطفال المشاركين في احتفالية افتتاح طريق الكباش والحديث إليهم، حيث التقط الرئيس صورة تذكارية على أول طريق الكباش مع مجموعة من الأطفال الذين كانوا يرتدون ملابس فرعونية.