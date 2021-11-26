الأقصر عاصمة الحضارة.. 5 مشاهد أبهرت العالم في حفل افتتاح طريق الكباش|صور

اتجهت أنظار العالم، أمس، إلى محافظة الأقصر، وهي أكبر متحف مفتوح في العالم، خاصة بعد الكشف عن افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس السيسي، وقرينته، وهو الاحتفال الذي حظي بحفاوة كبيرة محليا ودوليا، ويقف وراءه العديد من الجهود المتراكمة بداية من القيادة السياسية مرورا الأثريين الذين نفضوا الغبار عن الآثار المصرية، وختاما بالمشاركين في ظهور الاحتفال بهذا الجمال.

ويستعرض "صدى البلد"، خلال السطور التالية، أبرز المشاهد من احتفالية طريق الكباش، خلال السطور التالية.

طريق الكباش

واحد من أهم الطرق الأثرية في منطقة طبية القديمة، وتم الكشف عنه منذ أكثر من 72 عاما، واستمرت أعمال الحفائر به خلال السنوات الماضية، بعد توقف في عام 2011، وعادت أعمال الحفائر والتطوير فى عام 2017، وتم افتتاحه أمس، لتصبح الأقصر أكبر متحف مكشوف في العالم.

الطريق عبارة عن مواكب كبرى لملوك مصر، وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة منها عيد الأوبت وعبد تتويج المالك، وباقي الأعياد القومية، وكان يوجد به قديما سد حجري ضخم، يحمي الطريق من الجهة الغربية من مدينة الأقصر.

الطريق بطول 2700 متر، كان النصيب الأكبر في بناء في عهد الملك نختنبو الثالث في عصر الأسرة الـ 30، ويحتوي 1200 كبش، لم يتبقى منهم سوى 300 كبش، كان قد تم البدء في المشروع عام 2005، ولكن توقف لفترة في عام 2011، وتكلف 320 مليون جنيه.

طريق الكباش

فيلم السر

عرضت الاحتفالية أيضا فيلما تسجيليا، عن مدينة الأقصر باسم "السر"، وشارك فيه العديد من الفنانين مثل أسماء أبو اليزيد، وعمرو وهبة، بجانب الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، والمرشدة السياحية بسنت نور الدين.

واحتوى الفيلم على العديد من المشاهدة الرائعة واللقطات النادرة لمدينة الأقصر قديما، كما وعرض بعض الصور النادرة التي التقطها مصورو العصر الماضي، للاكتشافات الأثرية القديمة مثل وادي الملوك و مقبرة الفرعون الشاب الذهبي، توت عنخ أمون، بجانب عرض جميع العروض الترفيهية التي يمكن ممارستها في الأقصر مثل ركوب البالون، والاستمتاع بالنيل والمناطق المطلة عليه.

أسماء أبو اليزيد - فيلم السر الأقصر

الأقصر بلدنا

غنى المطرب وائل الفشنى، أغنية "الأقصر بلدنا"، خلال حفل افتتاح طريق الكباش، وتعد هذه الأغنية هي أحد أبرز مظاهر الفلكلور المصري، ومن تراث فرقة محمود رضا، للفنون الشعبية، وكما وتم تقديم نفس الرقصة على طريق الأقصر، كما قدمها محمود رضا ومحمد العزبي وفرقتهم عام 1967 في فيلم غرام في الكرنك.

أغنية الأقصر بلدنا

أنشودة حتشبسوت

شهد حفل افتتاح طريق الكباش أيضا، تقديم أنشودة حتشبسوت، وكذلك أنشودة آمون رع والتي تقول: "عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة، إنك تبدو جميلا يا آمون رع والكل يمجدك، لأن البلاد كلها فى عيد ابنك البكر أول من أنجبت يجدف ويبحر بك قدما إلى حيث يوجد أوبت، فياليتك تمنحك الخلود فى موقعك ملكا للأرضين وأن يكون هو ويبقى للأبد فى سلام، ويا ليتك تنعم على بحياة استقرار وسيادة، تقره حاكم مصر، ويا ليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد فهو ابنك الحبيب الذى أجلسته على العرش".

وموكب طريق الكباش، من تأليف الموسيقي، نادر عباسي، وأحمد الموجى، بينما غنت أنشودة حتشبسوت هايدى موسى، وغنى عز الأسطول أنشودة آمون رع.

أنشودة حتشبسوت

الألعاب النارية

وفي ختام الحفل تزينت سماء الأقصر، بعرض مبهر من الألعاب النارية والذي استمرت لدقائق، أبهرت العالم ببراعة المصريين، وقدرتهم على تنظيم الاحتفال، وخروجه بالشكل الذي يليق بالحضارة المصرية العظيمة.