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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة أمريكية: افتتاح طريق الكباش في الأقصر يحيي قطاع السياحة بمصر

جانب من افتتاح طريق
جانب من افتتاح طريق الكباش في الأقصر

سلطت قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية، الضوء على حفل افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، في محاولة لإنعاش قطاع السياحة الذي شهد ركودا جراء جائحة فيروس كورونا.

وذكرت القناة أن مصر افتتحت أمس طريق الكباش الذي يبلغ عمره نحو 3 آلاف عام في مدينة الأقصر لإنعاش قطاع السياحة وجذب السائحين إلى مصر، واصفة الحدث الذي شهدته المدينة أمس بـ "الحفل الفخم".

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش هو الثاني من نوعه خلال 6 أشهر فقط بعد تنظيم حفل الموكب الملكي الذي نظمته مصر في شهر أبريل الماضي باستخدام 22 مومياء ملكية في شوارع القاهرة، حيث تم نقل المومياوات إلى المتحف المصري الكبير الذي افتُتح حديثا.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم، إن الحفل الضخم الذي شهدته الأقصر كان يهدف لعرض المدينة الغنية بالآثار باعتبارها "أكبر متحف مفتوح في العالم"، والتي كانت يوما عاصمة لمصر واسمها "طيبة".

ولفتت القناة إلى أن السكان المحليين في الأقصر بدوا سعداء لأن مدينتهم حصلت على فرصة جديدة للحياة بعد أن تضررت مثل العديد من المواقع السياحية في البلاد بفعل وباء كورونا.

وقال أحد السائقين لدى حديثه للقناة يدعى عويس: "هذا اليوم يذكرني بالماضي عندما كنا دائما مشغولين بنقل السائحين".

وأضاف: "هذا الافتتاح يعود بالنفع على المدينة كلها.. هل يمكنهم فقط فتح المواقع القديمة كل يوم؟ لدينا الكثير لنقدمه هنا".

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة عدد من كبار المسؤولين أمس، طريق الكباش، الذي يزيد عمره عن 3500 عام، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، ويمتد مسارُه من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

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