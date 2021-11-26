احتفال ساحر ومهيب.. هكذا أشادت الصحف العالمية بافتتاح طريق الكباش

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، حفل افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي كبير، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.



وأشادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بحفل افتتاح طريق الكباش الذي شهدته مدينة الأقصر، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الشخصيات العالمية البارزة.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير لها إن مصر كشفت عن أثر عظيم تم تجديده في مدينة الأقصر يعود تاريخه إلى ما قبل 3000 عام، وهو أحدث مشروع حكومي يتم تنفيذه لتسليط الضوء على الكنوز الأثرية في البلاد.

وأضافت: "يربط الممشى القديم المعروف بـ طريق الكباش، ويطلع عليه مسار الآلهة - معبدي الكرنك والأقصر الشهيرين في ما كانت تعرف باسم مدينة طيبة، والتي كانت عاصمة مصر في العصور القديمة.. ويُعتَقَد أنه كان الطريق الذي سلكه الحجاج لزيارة المعابد".





إنجاز عظيم

اعتبرت أبرز الصحف الإسبانية، استكمال ترميم المنطقة بأنه إنجاز عظيم.

وأضافت أن مصر تحتفل اليوم الخميس باستعادة العظمة القديمة لطريق الكباش، مع لمسات معاصرة لمهرجان أوبت الفرعوني.





حفل مهيب



ذكرت وسائل الإعلام الألمانية، أن حفل افتتاح طريق الكباش، هو ثاني "حفل ساحر" من نوعه هذا العام، بعدما نظمت الحكومة موكبا للاحتفال بنقل ملوك مصريين قدامي.





طقوس مذهلة



قالت الوكالة الإيطالية الرسمية، إن افتتاح طرق الكباش في مصر، شهد طقوس مذهلة.

وقالت إن مصر قامت بتحسين مذهل آخر لتراثها الأثري الليلة، مشيرة إلى أنه هذه المرة في الأقصر.

طريق الألهة



قالت قناة NBC الأمريكية، اليوم الخميس، إن طريق الكباش، الذي كان يُطلق عليه ذات مرة “طريق الآلهة”، كان مغطى بالرمال لعدة قرون واستغرق حفره وترميمه عقودًا.

وقالت القناة الأمريكية، إنه بينما كان الأمريكيون يستمتعون بالألعاب النارية ليوم عيد الشكر، بعد غياب لمدة عامين بسبب وباء كورونا، قامت مصر بإحياء تقليدًا ثقافيًا مختلفًا تمامًا لم يشهده العالم منذ آلاف السنين، حيث افتتحت الدولة طريق الكباش، الذي يبلغ عمره 3000 عام للجمهور اليوم الخميس 25 نوفمبر في حفل فخم في مدينة الأقصر بعد عقود من جهود التنقيب.

أشارت قناة أن بي سي، أن الممر القديم ، الذي يبلغ طوله حوالي ميلين وعرضه حوالي 250 قدمًا ، سُمى ذات مرة "طريق الالهة"، يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك ، أعلى نهر النيل في الشمال.





احتفال مهيب



سلّطت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، الضوء على الاحتفالية العالمية التي نظمتها جمهورية مصر العربية اليوم بافتتاح طريق الكباش، واصفة الحدث أنه "احتفال ليلي مهيب".

وقالت الشبكة الفرنسية إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا آخر من المسئولين قاموا اليوم رسمياً بافتتاح طريق الكباش، الذي يزيد عمره عن 3500 عام، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، ويمتد مسارُه من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.