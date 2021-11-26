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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفل ليلي مهيب.. صحيفة دولية تشيد بمراسم افتتاح طريق الكباش بـ الأقصر

حفل ليلي مهيب.. صحيفة
حفل ليلي مهيب.. صحيفة دولية تشيد بمراسم افتتاح طريق الكباش

أشادت صحيفة "Dawn" الدولية الباكستانية اليوم الجمعة بمراسم افتتاح طريق الكباش بـ الأقصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واصفه إياه بـ"الحفل الليلي المهيب".

وقالت "Dawn" أن مدينة الأقصر الغنية بآثارها شهدت افتتاح طريق الكباش الذي يصطف علي جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام ويربط بين معبدي الكرنك والأقصر وسط مدينة النيل الجنوبية وذلك بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحشد من كبار المسؤولين.

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وأضافت "Dawn" أن طريق الكباش يبلغ طوله ما يقرب من ثلاثة كيلومترات ويسمى "طريق الله" في الأساطير المصرية القديمة والكبش هو تجسيد للإله المصري القديم "آمون" ويحيط الطريق من كلا الجانبين بتماثيل دُفنت منذ قرون تحت رمال الصحراء قبل أن يعاد إحياؤها وترميمها وتقديمها في عرض مبهر.

وتابعت "Dawn" أنه تم بناء معبد الكرنك منذ حوالي 2000 إلى 4000 عام وهو مخصص لـ"آمون رع"، إله الشمس القديم تم بناءه منذ حوالي 3400 عام من قبل أمنحتب الثالث ، بهدف استخدم كموقع للعبادة الدينية المستمرة من المصريين.

وأشارت الصحيفة الدولية إلي تعهد وزارة السياحة والآثار المصرية بجعل مصر أكبر دولة في العالم العربي كوجهة مفضلة للسياح ويوظف قطاع السياحة في مصر مليوني شخص ويولد أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأفادت الصحيفة أنه في أبريل الماضي، اقامت السلطات المصرية حفل بهيج لنقل 22 ملك وملك فرعونية للمتحف الوطني للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا.

واختتمت "Dawn" أنه من المقرر أن تفتتح الدولة المصرية خلال الأشهر المقبلة معرضًا جديدًا وهو المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة في القاهرة.

مصر الأقصر طريق الكباش صحيفة حفل

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