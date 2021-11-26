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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معمل المبيدات: إصدار 6 آلاف شهادة بنتائج تحاليل الحاصلات الزراعية

المركزي لتحليل متبقيات
المركزي لتحليل متبقيات المبيدات يصدر ٦٠٠٠ شهادة بنتائج

أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، الانتهاء هذا الأسبوع من إصدار 6 آلاف شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع.

وقالت الدكتور هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار الدور الهام الذي يقوم به المعمل، لفحص وتحليل عينات الحاصلات الزراعية والأغذية للتأكد من سلامتها، وأيضا في إطار الخدمات التي يتم تقديمها للمصدرين.

وأوضحت هند عبداللاه، أن المعمل شارك في الورشة العمل الخاصة بإختيار قرى نموذجية لتطبيق الحلول المقترحة لتحول نظم الغذاء، والذي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي.

وفي سياق متصل، أطلق المعمل برنامجا تدريبيا، لمتدربين من دولة بيتسوانا، والمقرر أن يستمر لمدة شهر بالمعمل بالتعاون مع الهئية الدولية للطاقة الذرية.

المعمل المركزي تحليل متبقيات المبيدات متبقيات المبيدات العناصر الثقيلة اصدار ٦٠٠٠ شهادة

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