أعلنت الجمارك السعودية إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" عبر منفذ الحديثة مخبأة بطريقة فنية مختلفة إحداهن كانت في إرسالية "طحين نشا" وتم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهم 12 شخصًا.

وكان قد صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه بعد فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية إبتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق (1) ديسمبر 2021 ، يوجد بعض الإجراءات التي يجب أن تتبع قبل السفر وعند الوصول إلى السعودية ألا وهي:-

-- إذا كان محصن بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شاملة ال (QR) .

-- إذا كان غير محصن عليه أخذ أول جرعة تطعيم عند وصوله المملكة خلال مدة الحجر الصحي المؤسسي .

-- أخيراً عمل مسحة (pcr) في اليوم الخامس من الحجر الصحي المؤسسي .

وأختتم حنفي أن قرار عودة الطيران المباشر إلى المملكة العربية السعودية لا يشمل أداء مناسك العمرة ، لأن العمرة لها إجراءات سوف تعلن عنها المملكة في وقتها ، على أن يشمل هذا القرار المقيمين بالمملكة بجميع المهن وأيضا جميع الزيارات ( العائلية - والتجارية - والعمل وغيرها ) ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة .