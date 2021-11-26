حيلة خفية لجأ لها أحد المواطنين المخالفين لاشتراطات تراخيص البناء.. تفاصيل

نجحت أجهزة حي ثان طنطا بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي في اكتشاف حيلة خفية لجأ لها أحد المواطنين المخالفين لاشتراطات تراخيص البناء حينما شرع في بناء منزل جديد كامل داخل أسوار عقار قديم أيل للسقوط وذلك للهروب من إجراءات التراخيص واشتراطات البناء.



وأثناء جولة رئيس الحي والإدارة الهندسية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة الغربية.

كما تم اكتشاف قيام أحد المواطنين ببناء منزل جديد داخل أحد العقارات القديمة الآيلة للسقوط والصادر لها قرار إزالة لخطورتها وكاد أن ينتهي من بنائه دون أن يتم اكتشافه.



كما تم استدعاء أجهزة الحي وإزالة المبنى بواسطة مقاول الإزالات وتحرير محضر بالواقعة للمواطن المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة.

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