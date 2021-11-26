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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يكثف من جهوده لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا وبيان سبب وفاتها والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه ونقلت الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

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كان  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها في منطقة العجيزي، أول طنطا.
كما باشرت  الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا دورها بالانتقال إلى مكان الحادث.

كما كشفت التحريات الأمنية التي قام بها الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن ربة المنزل عثر عليها داخل شقتها جثة هامدة والواقعة بها شبهة جنائية وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

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وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة وملابساتها وطلب تحريات المباحث وفحص علاقات المجني عليها وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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