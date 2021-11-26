أهرب قبل ما يشوفك.. زوج الشحرورة يصوب المسدس إلى صدرها وعبد الحليم يقفز من الشباك| نوستالجيا

جانيت جرجي فغالي، المطربة اللبنانية، التي سحرت الجماهير، الفنانة صباح الشهيرة بـ «الشحرورة»، أزابت قلوب الرجال، ليقع في حبها الكثير داخل الوسط الفني وخارجه، ويُقال انها تزوجت 9 مرات.

نشأت الشحرورة الفنانة صباح في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية، ودخلت مجال الفن في صغرها في لبنان، واستطاعت لفت الانتباه ووسعت شهرتها، إلى ان لفتت نظر المنتجة السينمائية آسيا داغر التي كانت تعمل في القاهرة، واكتسبت حينها أسم «صباح».

عبد الحليم حافظ يهرب من شباك المطبخ!!

كانت الشحرورة متزوجة من عازف الكمان أنور منسي، وكان ذو طبع صارم حاد، وفي إحدى الليالي، دعت صباح الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إلى العشاء، مع عائلتها، وأثناء تناول العشاء، إذ فوجئت برجوع زوجها إلى المنزل، وقبل رؤيته أضطر عبد الحليم حافظ للهروب من شباط المطبخ حتى لا يراه وهو يتناول العشاء معها.

«قولت لـ عبد الحليم يهرب من شباك المطبخ علشان جوزي ميشوفهوش.. لانه كان بيغير عليا» هكذا روت صباح الموقف في إحدى اللقاءات، فكانت في تلك الفترة عملا الثنائي صباح وعبد الحليم حافظ سويًا في فيلم «شارع الحب»، وحدث إعجاب متبادل بينهما

عبد الحليم حافظ وصباح من فيلم «شارع الحب»

مأساة من أنور منسي

تزوجت صباح من عازف الكمان المصري أنور منسي، الذي قضت معه 4 سنوات فقط، وأنجبت منه أبنتها هويدا، ويًقال أنه كان غارق في حبها، لكن وفقًا لما روته الشحرورة في إحدى اللقاءات، انها عاشت ماساه معه، حيث تدخل الكثيرون للإصلاح بينهما دون جدوى.

بعد ما انفصلا الثنائي صباح وأنور منسي، كانت الشحرورة قد سافرت خارج البلاد، وحين عودتها إلى القاهرة، تفاجئت بأصدقائها يرددون أن طليقها تأثر كثيرًا بالانفصال معبرين «كاد يموت»، بسبب بعدها عنه وانه يحبها كثيرًا.

أنور منسي وصباح أبنتهما هويدا

أنور منسي يصوب مسدس إلى صدر صباح

فوجئت صباح في يوم بعد رحيل أصدقائها من منزلها بطرق على الباب، وعندما فتحت وجدت طليقها أنور منسي أمامها، وتمكن الضعف منه وشحب وجهه، فكان حديث الخروج من المصحة، وإذا فجأة رفع منسي مسدسًا وقد صوبه إلى صدرها، وبنبره حادة قال لها: « يا بترجعيلي يا بضربك بالرصاص».

لجأت الشحرورة إلى استخدام الحيلة لتجنب تهوره، ودعته للدخول إلى المنزل وغمزت إلى أختها التي كانت تمكث معها، لتسارع بالاتصال بشرطة النجدة، التي وصلت بعد لحظات قليلة، وما إن شعر أنور منسي انه وقع في ورطة، سقط على الأرض وتوسل لها ان تنقذه من هذا المأزق، الذي قد يؤدي به إلى السجن.

عازف الكمان أنور منسي

الشحرورة تنقذ منسي من السجن

شعرت صباح بالشفقة على طليقها، وراحت تبحث عن طريقة تساعده وتخرجه من هذا المأزق، وعلى الفور خطرت لها فكرة، بان يختبي ثم يخرج من الباب الخلفي للشقة، وخرجت الشحرورة إلى البوليس وتظاهرت بالارتباط وأخبرتهم أنه هرب، وسألها ضابط الشرطة عن رغبتها في تحرير محضر ضده، لكنها رفضت معللة بانه لم يهددني بالقتل لكنها خافت بعد أن رأت المسدس بحوزته، ولا يوجد داعي لتحرير المحضر، بعد ما هرب من المنزل.

استجابت الشرطة لرغبة المطربة صباح، ورحلوا دون تحرير محضر ضد طليقها أنور منسي، وبعدما ذهبوا خرج منسي من مخبأه خلف باب الحمام، وظل يبكي قائلاً: « مش حرام عليكم بتعذبوني كده»، لترد صباح قائلة: « اتفضل أخرج وإياك ان تعود إلى هنا»، ليخرج من المنزل على الفور.

زيجات صباح

تزوجت المطربة صباح تسعة مرات، هم:

- نجيب شماس الذي أنجبت منه أبنها الدكتور صباح شماس، وقضت معه خمس سنوات

- خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها

- أنور منسي، عازف الكمان المصري ووالد أبنتها هويدا، الذي قضت معه أربع سنوات

- أحمد فراج، مذيع مصري، وقضت معه ثلاث سنوات

- الفنان رشدي أباظة، وحدث الطلاق بعد يوم واحد من الزفاف

- الفنان يوسف شعبان، واستمر الزواج بينهم شهر واحد

- النائب يوسف حمود، وقضت معه عامين فقط

- الفنان وسيم طيارة، وقضت معه أربع سنوات

- الفنان فادي لبنان وقضت معه سبع عشرة سنة

كانت الفنانة صباح ترى ان أغلب زيجاتها كانوا يستغلون شهرتها، وثروتها لمصالحهم، وكانوا يطلقون عليها «مدام بنك»، لأنها تنفق المال دون تفكير على من تحب، فضلاً عن كونها تحب الجمال والأزياء والاناقة.