بعد المتحور الجديد.. قرار عاجل من الأردن بشأن القادمين من جنوب إفريقيا

عممت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، على مكاتب السياحة بإلزام القادمين من جنوب إفريقيا ومن ضمنهم متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بإجراء فحص قبل وبعد الوصول إلى الأردن، حسب رئيس مجلس الهيئة الكابتن هيثم مستو.

وقال مستو لقناة المملكة الجمعة، إنه لا يوجد أيضا رحلات مبرمجة بين البلدين ولا حتى بتوقف في دولة ثالثة.

وفى سياق متصل، أكدت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة رائدة القطب الجمعة، عدم رصد أي اصابة بالمتحور الجنوب الافريقي في الأردن.

ودعت قطب في تصريحات تلفزيونية الجمعة، للالتزام بإرتداء الكمامات والتباعد.