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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. 30 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

 
أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم عن تسجيل 4283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 932593.

كما سجلت الصحة الاردنية بحسب التقرير اليومي للصحة الاردنية عن الوضع الوبائي في المملكة 30 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 11495.

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الأردن تسجل 26 وفاة و4549 إصابة كورونا جديدة

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الأردن يتخطى 40 ألف إصابة كورونا نشطة

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، اليوم الثلاثاء، المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في بيان له عبر موقع فيسبوك، إن "اللقاح طوق نجاة فلا تترددوا".

وأوضح المركز الوطني في بيانات نشرها أن 87% من وفيات فيروس كورونا في الأردن هم من غير المطعمين.

كما أوضح المركز أن 82% ممن يدخلون المستشفيات إثر إصابتهم بـ فيروس كورونا هم من غير المطعمين

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