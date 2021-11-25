الأردن.. 30 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم عن تسجيل 4283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 932593.

كما سجلت الصحة الاردنية بحسب التقرير اليومي للصحة الاردنية عن الوضع الوبائي في المملكة 30 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 11495.

وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، اليوم الثلاثاء، المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، في بيان له عبر موقع فيسبوك، إن "اللقاح طوق نجاة فلا تترددوا".

وأوضح المركز الوطني في بيانات نشرها أن 87% من وفيات فيروس كورونا في الأردن هم من غير المطعمين.

كما أوضح المركز أن 82% ممن يدخلون المستشفيات إثر إصابتهم بـ فيروس كورونا هم من غير المطعمين