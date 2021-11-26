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رئيس التحرير
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رشا مجدى: هيرا كاريزما تنفرد بإعداد أمبولات تمنع تساقط الشعر للأطفال

رشا مجدى خبيرة التجميل
رشا مجدى خبيرة التجميل

قالت رشا مجدى، خبيرة التجميل، إن البروتين هو المادة الأساسية التي يتكون منها الشعر والأظافر والجلد، وعند حدوث مشكلة في الشعر مثل التقصف أو الجفاف، فهذا يعني أن مادة البروتين  انخفضت بسبب استخدام الشامبو الذي يحتوي على بعض المواد الكيمائية. 


أضافت رشا مجدى ، خلال  حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي، وهاجر الشرنوبي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن  هناك إمكانية لاستخدام بروتين للشعر لعلاج مشكلة جفاف الشعر أو تقصفه، ولكن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من مواد البروتين الغير جيدة التي تحتوي على الفورمالين المسرطن، وهذا أثار مخاوف الكثير من الأهالي.


وتابعت: ان كورسات هيرا كاريزما يوفر بروتين طبي يحتوي على زبدة الشية والكاكاو وأحماض أمينية، والكثير من الزيت الطبية، وهذا من شأنه أن يعالج مشكلة الشعر الفاقد للبروتين.

وقالت رشا مجدي، إن كورس بروتين هيراكاريزما مصرح باستخدامه من وزارة الصحة، وعلى الأم أن تقوم بالنظز إلى أي كريم او بروتين، والتأكد من حصوله على تصاريح طبية من وزارة الصحة، معقبة: " كورسات هيراكاريزما  تجيميلة طبية، وليست تجميلية فقط مثل الكثير من الكورسات".

هيرا كاريزما


وتابعت "مجدي"،أن كورس هيراكاريزما آمن جدًا على الاطفال ابتداءً من 6 سنوات، لكي يستطيع شعر الطفل تحمل  سخونة  مكوة الشعر، لكي يمتص الشعر المكونات بصورة جيدة للغاية. 


 وأشارت إلى كورسات هيراكاريزما تحل 5 مشاكل للشعر ، فالكورس الأخضر لهيراكاريزما على سبيل المثال يساعد على منع تشابك الشعر للغاية، ويؤدي إلى تغذية الشعر. 
 

وقالت  خبيرة التجميل، إن الكورس هيراكاريزما البني  يحمي الشعر من التساقط بصورة فعالة للغاية، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر الجاف، من خلال احتوائه على زيت الثوم والجرجير، معقبة: "من أول أسبوع هنشعر بالفرق"

وتابعت أن كورس هيراكاريزما البينك يساعد على علاج الحشرات في الشعر بصورة امنة تمامًا خلال 15 دقيقة فقط، ولا يؤدي إلى جفاف الشعر مثلما بعض المنتجات الموجودة في السوق، من خلال احتوائه على نباتات طبية. 

 ولفتت إلى أن كورس  هيراكاريزما الأصفر ، فهو من أهم الكورسات الموجودة،  وهو عبارة عن بروتين آمن تمامًا، ولكن يشترط لمن يستخدمه ان يكون الطفل أكبر من 6 سنوات، ولا يعاني من مشكلة تساقط في الشعر. 


وقالت رشا مجدي، ، إن الشخص الذي يقوم باستخدام هيراكاريزما الأصفر، لابد أن يكون محترف ، لكي نحصل على نتيجة جيدة، مشيرة إلى أن المنتج متواجد في كل الصيدليات، وأي شخص يريد شرائه، فعليه أن يتواصل مع خدمة العملاء، لكي يعرف أقرب صيدلية تبيع المنتج، واختيار الكورس المناسب.


وتابعت "مجدي"، أن هيراكاريزما  تنفرد بإعداد أمبولات تمنع تساقط الشعر للأطفال، وهذه الأمبولات تحتوي على الكثير من الفيتامينات والأحماض الأمينية والكولجين، وهذا تساعد على تجديد الدورة الدموية منع تساقط الشعر. 


 وأضافت أن  استخدام كورسات  هيراكاريزما أكثر من مرة يزيد من جودة الشعر بصورة كبيرة، معقبة :" لازم نأسس الشعر ، ونكمل علاج مشاكل الشعر لأفضل فترة ممكنة".

 

البروتين الشعر مادة البروتين استخدام الشامبو كورس هيراكاريزما هيراكاريزما

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