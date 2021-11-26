دينا أبو السعود: كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة حتى الدهنية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة، حيث إنه كريم سريع الامتصاص، ومناسب حتى للبشرة الدهنية التي من الصعب عليها استخدام أى نوع من الكريمات.



وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي، وهاجر الشرنوبي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي داخله مستخلص شاي أخضر الذى يسحب الدهون التي تسبب الحبوب، كما أنه يجعلها رطبة.

وتابعت"كريم بينكي" يساعد على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، دون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض لأشعة الشمس.

وقالت إنه يجب على الفرد أن يواظب على شرب المياه والنوم ساعات كافية، واستخدام كريم بينكي للحفاظ على نضارة البشرة.

وأضافت: "كريم بينكي يعتبر “كريم تجميل وعلاجي” ويقي من الشمس وظهور التجاعيد، وكريم بينكي مختلف لأن كل مكوناته طبيعية ويحتوي على فيتامينات كثيرة ويحتوي على معادن وأحماض أمينية".

عبوة واحدة من بينكي

وتابعت دينا أبو السعود:" عبوة واحدة من بينكي تصلح لجميع أنواع البشرة ومنها البشرة الدهنية والجافة"، مضيفة:" كريم بينكي يحتوى على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسهم في التخفيف من ظهور الحبوب في الوجه".

وأكملت:" كريم بينكي الأنسب للبشرة الحساسة لأنه يحتوى على معدن الزنك ومن المهم استخدام كريم بنيكي ليس للبشرة الوجه فقط ولكن لجميع أنحاء الجسم نتيجة ظهور بقع في أماكن متفرقة في الجسم وليس الوجه فقط".



وتابعت دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.



ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجه ولكن بشكل بسيط، منوهة إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشرة ومستخلص العرق سوس للتفتيح.

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.