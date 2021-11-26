عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة حتى الدهنية

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود،

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يناسب جميع أنواع البشرة، حيث إنه كريم سريع الامتصاص، ومناسب حتى للبشرة الدهنية التي من الصعب عليها استخدام أى نوع من الكريمات.


وأضافت دينا أبو السعود خلال  حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي، وهاجر الشرنوبي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي داخله مستخلص شاي أخضر الذى يسحب الدهون التي تسبب الحبوب، كما أنه يجعلها رطبة.

 

وتابعت"كريم بينكي" يساعد على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، دون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض لأشعة الشمس.

وقالت إنه يجب على الفرد أن يواظب على  شرب المياه والنوم ساعات كافية، واستخدام كريم بينكي للحفاظ على نضارة البشرة.

 

وأضافت: "كريم بينكي يعتبر “كريم  تجميل وعلاجي” ويقي من الشمس وظهور التجاعيد، وكريم بينكي مختلف لأن كل مكوناته طبيعية ويحتوي على فيتامينات كثيرة ويحتوي على معادن وأحماض أمينية".

 

عبوة واحدة من بينكي

وتابعت دينا أبو السعود:" عبوة واحدة من بينكي تصلح لجميع أنواع البشرة ومنها البشرة الدهنية والجافة"، مضيفة:" كريم بينكي يحتوى على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسهم في التخفيف من ظهور الحبوب في الوجه".

 

وأكملت:" كريم بينكي الأنسب للبشرة الحساسة لأنه يحتوى على معدن الزنك ومن المهم استخدام كريم بنيكي ليس للبشرة الوجه فقط ولكن لجميع أنحاء الجسم نتيجة ظهور بقع في أماكن متفرقة في الجسم وليس الوجه فقط".
 

وتابعت دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يحتوي على زبدة الشيا والكاكاو ومستخلص الشاي الأخضر، الذي يعمل على تأخير شيخوخة البشرة، مؤكدة أن الكريم غير ضار للبشرة الجافة.


ولفتت إلى أن كريم بينكي يساعد على شد ترهلات الوجه ولكن بشكل بسيط، منوهة إلى أن كريم بينكي يحتوي على التوت البري الذي يساعد على توحيد لون البشرة ومستخلص العرق سوس للتفتيح.

 

وأردفت أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما انه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.

كريم بينكي بينكي البشرة نواع البشرة الكريمات الدهون

ترشيحاتنا

بعد ضبط 25 طن دقيق مجهول المصدر ..عقوبات قاسية لمرتكبي الغش بالسلع

الإفتاء: آثم ومرتكب لذنب إذا تزوج بثانية ما لم يتوفر هذان الشرطان

إثيوبيا.. آبي أحمد يحظر استخدام السوشيال ميديا ونشر أخبار حرب تيجراي

فيديو جديد لـ روبي تحتفل بافتتاح طريق الكباش .. وتعلق : فخورة

صلاح أم ميسي.. منافسة شرسة بين اللاعبين للفوز بالكرة الذهبية‎‎

توافد آلاف الزائرين إلى طريق الكباش.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

الاتحاد الأوروبي: طريق الكباش متحف مفتوح وتدشينه حدث رائع في الأقصر

أعمدة الدخان تتصاعد.. حريق هائل في مبنى تجاري بـ لوس أنجلوس |شاهد

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

التعليم: قبول الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الاعدادية مرتبط بدفع المصروفات

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفة عمرها 125 عاما.. كيف بنى السكاكيني باشا أحد أشهر قصور القاهرة وعلاقته بالأشباح؟

أهرب قبل ما يشوفك.. زوج الشحرورة يصوب المسدس إلى صدرها وعبد الحليم يقفز من الشباك| نوستالجيا

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

فيديو

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ