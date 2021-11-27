عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر بحقوق عين شمس ..غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قرر الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه تم فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر اعتبارا من الاحد الموافق 28 نوفمبر وحتي الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 .

 

وأضاف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن كلية الحقوق ليست من الكليات التى يجرى فيها امتحانات "ميد تيرم"، لافتا إلى أن الامتحانات بالكلية مقسمة لفصلين فصل دراسى أول وفصل دراسى ثانى.

txt

جامعة عين شمس في أسبوع.. مستشار رئيس الجمهورية: الدولة تحملت 450 مليون دولار لتوفير اللقاحات المعتمدة دولياً..845 طالبا يترشحون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس

txt

حقوق جامعة عين شمس: فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر

وأشار إلى أنه فى ضوء إجراءات وخطة الدولة لن يسمح لأى طالب بدخول الكلية سواء لحضور المحاضرات أو استيفاء الأوراق إلا بعد تقديم ما يفيد بحصولة على شهادة التطعيم  .

 

وأكد الدكتور محمد صافي  أن هناك حملات توعية مستمر على صفحات الكلية، مؤكدا أن الطالب محروم من كل خدمات الكلية بدون شهادة التطعيم سواء حضور المحاضرات أو دخول الامتحانات أو الحصول على أى أوراق من الكلية.

حقوق عين شمس جامعة عين شمس مستشار رئيس الجمهورية

موضوعات متعلقة

طالبة بمعهد كونفوشيوس تحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر باللغة الصينية

أخبار التعليم.. تنبيهات عاجلة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي بشأن التابلت

انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع.. مستشار رئيس الجمهورية: الدولة تحملت 450 مليون دولار لتوفير اللقاحات المعتمدة دولياً..845 طالبا يترشحون لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس

حقوق جامعة عين شمس: فتح باب الالتماسات لطلاب دور أكتوبر

مستشفيات عين شمس: تطعيم 204 آلاف و269 شخصا بجرعة واحدة من لقاح كورونا

عميد زراعة عين شمس: عدم سداد المصروفات الدراسية يحجب النتيجة

بالتعاون مع الأمم المتحدة.. ألسن عين شمس تنظم ندوة عن إستراتيجيات الترجمة الفورية

ترشيحاتنا

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

حسام غالي يصافح الجماهير بعد فوزه في انتخابات النادي الأهلي .. فيديو

بيبو.. بيبو.. الجماهير تحتفل بفوز الخطيب برئاسة النادى الأهلي.. فيديو

السعودية.. التحالف ينشر تسجيلا لعملية استهداف صاروخ باليستي في صنعاء.. فيديو

سورة تبعد الحسد والعين .. تعرف على اسمها وأفضل وقت لقراءتها

للشاب البحريني.. سعر ومواصفات فولكس فاجن Golf GTI موديل 2021 | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 200 مليون جنيه.. بيع مخطوطة نظرية آينشتاين النسبية لـ مشتر مجهول

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

نيللي كريم الأبرز.. فنانون برفقة أزواجهم على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. شاهد

عام على رحيل الأسطورة.. خبايا وفاة مارادونا وسر دفن جثمانه دون قلب

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ