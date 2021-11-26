شوقى علام: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة وتساعد فى التقدم

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أهمية الآثار التى تركتها الحضارات السابقة، مؤكدا أن حمايتها مسؤولية شرعية.

وأكد شوقي علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم حمدى رزق، إن الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة.

دراسة الحضارة

وتابع شوقي علام مفتي الجمهورية : دراسة الحضارة والتاريخ الى حلت فى الماضى تساهم فى التقدم العلمى حاليا.

وأكد مفتى الجمهورية قائلا:" القرآن الكريم في كثير من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار".

وأكد المفتى أن دراسة تاريخ الحضارات تكون للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه من مأمورات الإسلام الصريحة.