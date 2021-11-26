أهلي 2006 يتعادل مع بيراميدز في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 مع مضيفه بيراميدز، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل للأهلي خلال الشوط الأول من المباراة، وتعادل بيراميدز خلال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة ١-١.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2006» رصيده إلى ١٩ نقطة، من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان خلال الجولة الأولى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في الجولة الثانية على غزل المحلة، بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز على إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، مسجلًا ١٩ هدفًا، مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.