سهر الصايغ: أنا طيبة وحب الناس نعمة كبيرة.. فيديو

قالت الفنانة سهر الصايغ إنها كانت تحلم منذ صغرها بتجسيد دور من أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة، وكانت تتمنى أن تكبر ويراها «أسامة» ويرشحها للمشاركة في أحد أعماله.

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنها حققت نصف حلمها وكانت تتمنى رؤية أسامة أنور عكاشة حتى يتحقق النصف الآخر.

أدوار طيبة

وتابعت سهر الصايغ، إنها دائما تجسد أدوار طيبة وتتمنى تجسيد أدوار فنية شريرة، مشيرة إلى أن مسلسل «إلا أنا» عمل ناجح ويعتبر تجربة خاصة بالنسبة لها، وممتعة وقريبة من الناس: «أنا دايما طيبة».

وأردفت سهر الصايغ، أن حب الناس أكبر نعمة أنعم الله بها عليها، كما أن الله أنعم عليها بأنها مصرية: «نعمة كبيرة ربنا أنعم عليّ بها أنني مصرية».



