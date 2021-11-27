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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

الأبراج
الأبراج

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 27 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك شخصية ملهمة، وتجتهد دائما لتتعلم، وتميل أيضا نحو أن تلعب دور المعلم، كما أنك موهوب في العلاقات الاجتماعية.

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 25-11-2021

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24- 11- 2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

وقدمت عبير فؤاد نصيحة لمواليد اليوم، أن عام ٢٠٢٢ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

وبدأ الاحتفال بأعياد مواليد برج القوس من 23 نوفمبر ويستمر حتى 21 ديسمبر، ويعد برج القوس من الأبراج النارية، ويتسمون بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.

الأرقام علم الأرقام شخصية اليوم خبيرة الابراج عبير فؤاد مواليد اليوم برج القوس

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