شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عن شخصية اليوم في علم الأرقام، إذا كنت مولودا في يوم 27 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك شخصية ملهمة، وتجتهد دائما لتتعلم، وتميل أيضا نحو أن تلعب دور المعلم، كما أنك موهوب في العلاقات الاجتماعية.

وقدمت عبير فؤاد نصيحة لمواليد اليوم، أن عام ٢٠٢٢ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

وبدأ الاحتفال بأعياد مواليد برج القوس من 23 نوفمبر ويستمر حتى 21 ديسمبر، ويعد برج القوس من الأبراج النارية، ويتسمون بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.