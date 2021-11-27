مصطفى محمد ينشر صورة مع أحمد ياسر ريان في المستشفى بعد إصابته

نشر مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى التركي صورة مع أحمد ياسر ريان من داخل المستشفى التى يخضع بداخلها إلى العلاج بعد إصابته مع ألتاي التركي فى إحدى مباريات الدورى التركي.

تعرض المحترف المصري أحمد ياسر ريان، لإصابة قوية أثناء المباراة التي جمعت فريقه ألتاي سبور بإسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي.

وحل ياسر ريان في المباراة بديلًا منذ الدقيقة 68، لكن تعرض للإصابة بعد تدخل أحد لاعبي إسطنبول باشاكشهير عليه بالكوع، ليتم استبداله وحمله على نقالة خارج الملعب في الدقيقة 95.

وانتهت مباراة فريقي ألتاي وباشاكشهير سبور، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري التركي.

وانتقل أحمد ياسر ريان لصفوف ألتاي سبور على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا لنادي سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق ألتاي سبور المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 17 نقطة.

مشاركات أحمد ياسر ريان

شارك أحمد ياسر ريان فى 13 مباراة من قبل مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما سجل خلالهما 5 أهداف وصنع هدفين.

فيما جاء الظهور الاول للمهاجم احمد ياسر ريان بقميص منتخب مصر الأول أمام جزر القمر، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون ولم يسجل أي أهداف.

وساهم احمد ياسر ريان في 5 أهداف، سجل 4 منها وصنع هدف خامس، وقدم مستويات جيدة في تجربة إحترافه بالدوري التركى.

وشارك أحمد ياسر ريان فى 8 مباريات مع فريقه، ببطولة الدورى التركى سجل هدفين، وصنع هدف ثالث، ولعب مباراة واحدة بكأس تركيا وسجل هدفين.

وكانت بداية أحمد ياسر ريان فى الدورى التركي عندما شارك في آخر 10 دقائق ضد ألانيا سبور، وسجل هدف فريقه الرابع، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى، بعدما تلقى تمريرة من زميله السابق في صفوف نادي الجونة لاعب الوسط سيرجي أكا.

احمد ياسر ريان تألق فى مباراة إلتاى ضد بلدية درينجه، حيث أحرز هدفين.

وشارك أحمد ياسر ريان أمام فريق كونيا سبور، ورغم هزيمة فريقه بنتيجة 3-1، لكنه سجل هدف ألتاي سبور الوحيد في الدقيقة 92، بعد ركلة ركنية نفذها زميله التشيلي سيزار بيناريس، ليتابعها المهاجم الشاب برأسية متقنة في الشباك.

بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبي عام 2020.

احمد ياسر ريان سجل هدفين فى. المباراة الودية بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره منتخب جنوب افريقيا.

احرز أحمد ياسر ريان هدفا فى شباك منتخب استراليا فى المباراة التى جمعت ده بمنتخب مصر الأوليمبي فى إطار منافسات اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

حصد احمد ياسر ريان بقميص منتخب مصر الأوليمبي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبي عام 2020.

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز السادس في تصنيف الفيفا على الصعيد القاري، بعد كل من السنغال وتونس والمغرب والجزائر ثم نيجيريا.