عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد ينشر صورة مع أحمد ياسر ريان في المستشفى بعد إصابته

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

نشر مصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى التركي صورة مع أحمد ياسر ريان من داخل المستشفى التى يخضع بداخلها إلى العلاج بعد إصابته مع ألتاي التركي فى إحدى مباريات الدورى التركي.

 

 تعرض المحترف المصري أحمد ياسر ريان، لإصابة قوية أثناء المباراة التي جمعت فريقه ألتاي سبور بإسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي.

 

وحل ياسر ريان في المباراة بديلًا منذ الدقيقة 68، لكن تعرض للإصابة بعد تدخل أحد لاعبي إسطنبول باشاكشهير عليه بالكوع، ليتم استبداله وحمله على نقالة خارج الملعب في الدقيقة 95.

 

وانتهت مباراة فريقي ألتاي وباشاكشهير سبور، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري التركي.

 

وانتقل أحمد ياسر ريان لصفوف ألتاي سبور على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا لنادي سيراميكا كليوباترا.

 

ويحتل فريق ألتاي سبور المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 17 نقطة.

 

مشاركات أحمد ياسر ريان 

 

شارك أحمد ياسر ريان فى 13 مباراة من قبل مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما سجل خلالهما 5 أهداف وصنع هدفين.

 

فيما جاء الظهور الاول للمهاجم احمد ياسر ريان بقميص منتخب مصر الأول أمام جزر القمر، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون ولم يسجل أي أهداف.

 

وساهم احمد ياسر ريان في 5 أهداف، سجل 4 منها وصنع هدف خامس، وقدم مستويات جيدة في تجربة إحترافه بالدوري التركى.

 

وشارك أحمد ياسر ريان فى 8 مباريات مع فريقه، ببطولة الدورى التركى سجل هدفين، وصنع هدف ثالث، ولعب مباراة واحدة بكأس تركيا وسجل هدفين.

 

وكانت بداية أحمد ياسر ريان فى الدورى التركي عندما شارك في آخر 10 دقائق ضد ألانيا سبور، وسجل هدف فريقه الرابع، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى، بعدما تلقى تمريرة من زميله السابق في صفوف نادي الجونة لاعب الوسط سيرجي أكا.

 

احمد ياسر ريان تألق فى مباراة إلتاى ضد بلدية درينجه، حيث أحرز هدفين.

 

وشارك أحمد ياسر ريان أمام فريق كونيا سبور، ورغم هزيمة فريقه بنتيجة 3-1، لكنه سجل هدف ألتاي سبور الوحيد في الدقيقة 92، بعد ركلة ركنية نفذها زميله التشيلي سيزار بيناريس، ليتابعها المهاجم الشاب برأسية متقنة في الشباك.
بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبي عام 2020.

 

احمد ياسر ريان سجل هدفين فى. المباراة الودية بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره منتخب جنوب افريقيا.

 

احرز أحمد ياسر ريان هدفا فى شباك منتخب استراليا فى المباراة التى جمعت ده بمنتخب مصر الأوليمبي فى إطار منافسات اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

 

حصد احمد ياسر ريان بقميص منتخب مصر الأوليمبي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبي عام 2020.

 

يذكر أن منتخب مصر يحتل المركز السادس في تصنيف الفيفا على الصعيد القاري، بعد كل من السنغال وتونس والمغرب والجزائر ثم نيجيريا.

 

 

 

 

مصطفي محمد جالطة سراى التركى أحمد ياسر ريان الدوري التركي الأهلى سيراميكا كليوباترا المنتخب الأولمبي

موضوعات متعلقة

أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية في الدوري التركي

مصطفى محمد بديلا مع جالاتا سراي ضد مارسيليا فى الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

عمرو أديب: طريق الكباش ملحمة واستعراض للقوة الثقافية والحضارية في مصر

هل متحور كورونا الجديد لا يتأثر بلقاحات كورونا؟.. عمرو أديب يسأل

عمرو أديب: لقاء حصري ومهم جدا مع محمد صلاح أفضل لاعب في العالم

فوائد سورة الملك قبل النوم .. كان النبي يحب قراءتها

شركة ZTE تغزو الأسواق بهواتف 5G مميزة مزودة بمواصفات منافسة

حقيقة وقف مصر الطيران مع عدة دول لظهور متحور كورونا الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

متحور أوميكرون الجديد.. الحكومة تتخذ إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد هجومه عليها..الصدفة تجمع دينا الشربينى ومفيد فوزى فى حفل افتتاح القاهرة السينمائى

فستان مفتوح| منى زكي بظهور لافت في إفتتاح القاهرة السينمائي

500 صورة من إفتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ