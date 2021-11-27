إلهام شاهين: نريد كل أنواع الأفلام كما كان في السينما المصرية.. فيديو

عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن عميق فرحتها وتقديرها بوجودها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١، مؤكده ان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١ في ثوب غاية في الجمال والروعة.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في لقاء خاص لقناة دي ام سي، مساء الجمعة، إنه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢١ ينطلق بقوة، مضيفة أنه واحدا من أهم المهرجانات الدولية والتي تتم على أرض مصر.

وأضافت إلهام شاهين، أن السينما المصرية تشهد تطور حقيقي، ونريد أن يكون لدينا كل أنواع الأفلام كما كان في السابق، قائلة عايزاشوف افلام رومانسية واجتماعية وتناقش مشاكلنا وتقدم لنا ايجابيات حياتنا.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن مصر تشهد تطور حقيقي يجعلنا جميعا في حالة فخر كبير خلال السنوات الحالية غير مسبوق.



وانطلق اليوم الجمعة، حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية، في دورته الـ 43 نستعرض لكم أبرز وأهم الفعاليات على مدار أيام المهرجان، من خلال التقرير التالي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر ، عن إطلاق فعاليات يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.



شارك العديد من نجوم الفن، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وكان أول الحاضرين الفنان شريف منير، والإعلامية بوسي شلبي.

وكان أبرز الحضور في حفل إفتتاح الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجوم: (شريف منير، أحمد الفيشاوي وزوجته، نسرين طافش، درة، فيفي عبده، نادية الجندي، خالد سليم، مادلين طبر، محمد محمود عبد العزيز، بوسي شلبي، ظافر العابدين، تارا عماد، هاني مهنا، نور، دينا فؤاد، داليا البحيري و زوجها).