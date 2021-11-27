عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من التحالف بشأن ضربة جوية في صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إنه نفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان له بثته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم السبت: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء".

ومساء الجمعة، نشر التحالف مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية، توضح عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء، فجر الجمعة.

وتبين الصور "تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين" بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت "واس" أن ”الصور توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية، بعد استهداف التحالف لها قبل يومين“.

وكان التحالف، أعلن في وقت متأخر من ليل الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

قوات التحالف تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ بالستية للحوثي

السعودية.. بيان جديد من التحالف العربي بشأن عملية صنعاء الأخيرة

ومن بين تلك الأهداف معسكر دار الرئاسة، الذي تم استهدافه، بعد عملية استخبارية دقيقة، حيث أشار البيان إلى أن التحالف "رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر".

وأكد أن "القيادات الإرهابية والقدرات النوعية، أهداف مشروعة على مدار الساعة".

وشدد التحالف على أن هذه الضربات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، منوهًا إلى أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

ويعلن التحالف بين فترة وأخرى، شن ضربات جوية مماثلة في صنعاء.

وقال التحالف، في وقت سابق، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في صنعاء، تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف مدنية جنوب السعودية.
 

التحالف العربي لدعم الشرعية التحالف العربي التحالف السعودية الحوثيين ميليشيات الحوثي الحوثي اليمن صنعاء

موضوعات متعلقة

قوات التحالف تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ بالستية للحوثي

التفاصيل الكاملة لاستهداف التحالف العربي دار الرئاسة في صنعاء بعد عملية استخباراتية

ترشيحاتنا

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

لحظة إعلان فوز الخطيب برئاسة النادى الأهلي حتى 2025 .. فيديو

إعلان الطوارئ في نيويورك بسبب إصابات كورونا

بعد الفوز بأمانة الصندوق.. خالد مرتجي يرفض توجيه رسالة إلى الدرندلي ويؤكد: ربنا ييسر

خالد مرتجي: الأهلي نمبر وان ومجلس الخطيب سيستكمل برنامج العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد بعد عودتها من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة أنقذتها.. شاهد لحظة سقوط عجوز من الدور الـ 19|فيديو

نيللي كريم الأبرز.. فنانون برفقة أزواجهم على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي.. شاهد

عام على رحيل الأسطورة.. خبايا وفاة مارادونا وسر دفن جثمانه دون قلب

لن تصدق عمرها.. وفاة أكبر عجوز معمرة على وجه الأرض|صور

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ