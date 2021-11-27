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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. التحالف العربي : تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة في صنعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، تفاصيل الضربة الجوية الأخيرة التي شنها في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف في بيان بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "تم تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء".

وأضاف التحالف: "الضربات تحقق أهدافها والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها والتحركات والنشاطات العدائية والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".

ومساء الجمعة، نشر التحالف مجموعة من الصور الاستخبارية والفضائية، توضح عملية استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء، فجر الجمعة.

وتبين الصور "تفاصيل ارتباط قصر دار الرئاسة بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوب دار الرئاسة وترتبط بجبل النهدين" بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأضافت "واس" أن ”الصور توضح آثار ما بعد القصف لاستهداف طائرات التحالف عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية، بعد استهداف التحالف لها قبل يومين“.

وكان التحالف، أعلن في وقت متأخر من ليل الخميس، شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

ومن بين تلك الأهداف معسكر دار الرئاسة، الذي تم استهدافه، بعد عملية استخبارية دقيقة، حيث أشار البيان إلى أن التحالف "رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر".

وأكد أن "القيادات الإرهابية والقدرات النوعية، أهداف مشروعة على مدار الساعة".

وشدد التحالف على أن هذه الضربات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، منوهًا إلى أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

ويعلن التحالف بين فترة وأخرى، شن ضربات جوية مماثلة في صنعاء.

وقال التحالف، في وقت سابق، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين في صنعاء، تتضمن معامل سرية للطائرات المسيرة التي تفخخها الميليشيات وتطلقها صوب أهداف مدنية جنوب السعودية.

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