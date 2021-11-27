أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 27-11-2021 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 27- 11 -2021

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.25 جنيه للبيع و17.92 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.15 جنيه للبيع و 20.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 52.09 جنيه للبيع و 49.31 للشراء

