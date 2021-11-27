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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القابضة للمياه والصرف: تطوير قدرات ومهارات مديري المحطات والشبكات

صدى البلد

 أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تدريب وتنمية قدرات العاملين ينعكس فى تحقيق  دور الشركة في توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي امن.

ونفذت الشركة القابضة أولى الوحدات التدريبية  لمنظومة تدريب مديرى محطات وشبكات المياه والصرف الصحى تحت عنوان: "الإلمام بالقوانين المنظمة لجوده مياه الشرب والصرف الصحى وادارة الازمات"، لتطبيق المنظومة علي جميع مديري المحطات والشبكات في جميع الشركات لما تحتويه من برامج فنية وإدارية وخاصه الازمات وادارتها طبقا للمعايير القياسية.

وأوضحت الشركة أنه تم تنفيذ الوحدة الأولي بشركتى مياه وصرف الإسكندرية، بهدف تطوير قدرات ومهارات مديرى محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى للوصول الى مستوى الأداء المستهدف فى ادارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

واستهدف تدريب المجموعه الاولى لمديرى محطات وشبكات المياه شركات ( مياه الإسكندرية - الدقهلية -دمياط-كفر الشيخ - الغربية -مطروح )، بحضور المدربين من الشركة القابضة دكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة وشئون البيئة بالشركة،  ودكتور احمد بيومى ودكتور على القصاص من إدارة جوده مياه الشرب ودكتورة نسرين عبد الرحمن ودكتور تامر بدوي ودكتور هاني غريب من إدارة جودة الصرف الصحي المعالج. 

وقال دكتور محمود فؤاد، أن الدورة استهدفت تعريف المشاركين بالتعامل مع الجهات ذات الصلة بمنظومه المياه وكذلك تم توضيح إجراءات التعامل في الازمات والطواري والتي شملت المجموعتين.

وأكد المهندس احمد جابر رئيس شركه مياه الشرب بالإسكندرية أثناء زيارته للتدريب ان تلك البرامج تساعد علي توحيد المفاهيم ونقل الخبرات بين الشركات، والمجموعة الثانية مديرى محطات وشبكات الصرف الصحى شركات ( صرف الإسكندرية -الدقهلية -دمياط-كفر الشيخ - الغربية - مطروح).

ومن جانبه أوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية أن هذه البرامج تأتي في اطار توحيد المنهجية التدريبية وتبادل المعلومات والالمام بالمواقف المختلفة سواء في الصيانات والتشغيل.

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