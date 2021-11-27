سقوط تاجر عملة تعامل فى ٤ مليون جنيه بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز قسم شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "عملات أجنبية " بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كما تبين أن إجمالي المبالغ المالية التى قام باستبدالها طبقاً للفحص المستندي خلال عام بما يعادل (4) مليون جنيه مصري .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.