إصابة نجار سقط من الطابق الثالث فى شبرا الخيمة

أصيب نجار بكسر في الجمجمة جراء سقوطه من الطابق الثالث بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال نجار مسلح مصاب بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وتجمع دموى بالصدر، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة، تبين أنه أثناء قيام "فارس. خ. ح"، 18 سنة، نجار مسلح، مقيم مركز طامية بالفيوم، يعمل بإحدى شركات المقاولات، بعمل شدة خشبية لأعمدة الطابق الثالث بأحد مواقع عمل الشركة بنطاق القسم، اختل توازنه وسقط أرضا، ما أدى إلى حدوث إصابته بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وتجمع دموى بالصدر.

تم على الفور نقل المصاب لمستشفى ناصر العام، ثم تحويله لمستشفى الدمرداش لاستكمال العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.