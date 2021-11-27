غدا.. «مصر للطيران» تسير 76 رحلة داخلية ودولية

تسير شركة "مصر للطيران" غدا، الأحد، 76 رحلة جوية إلى عدد من مدن وعواصم العالم؛ لنقل 8401 راكب.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم، السبت، أنه سيتم تسيير 57 رحلة دولية إلى كل من: “بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، الدار البيضاء، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، أمستردام، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة”.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تسيير 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط، فضلا عن 6 رحلات شحن جوي.