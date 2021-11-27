حياة كريمة.. الكشف على 813 مريض عيون بقوافل صُناع الخير بسوهاج

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بقرية كوم بدار مركز المنشأة، ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ودعم الاجهزة التنفيذية في المحافظة، في إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

نجحت القافلة على مدار ساعات فى توقيع الكشف على عيون 813 من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتوزيع قطرات علاجية على 320 حالة، وتشخيص احتياج عدد 254 من الأهالى لنظارات طبية، تمهيدا لتنفيذها وتسليمها لمستحقيها قريبا ، كما تم تشخيص احتياج عدد 200 مواطن لعمليات جراحية، لإجرائها بالمجان تماما.

وأوضح الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن المؤسسة كانت قد قدمت العديد من الخدمات الإنسانية في نجوع وقرى مراكز سوهاج المختلفة، منها إطلاق مبادرة قطار الخير بالتعاون والشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.

وصندوق تحيا مصر، حيث تم خلال المبادرة تنظيم 10 قوافل طبية جابت مراكز المحافظة، ووزعت أكثر من 150 طن مواد غذائية، وأدوات وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن تزويد أقسام الرمد بمستشفيات جامعة سوهاج، بأحدث أجهزة تشخيص أمراض العيون في مصر.