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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية يلقن درساً قاسيا لشخص يتمنى موت والديه من أجل الميراث

مبروك عطية يلقن درساً
مبروك عطية يلقن درساً لشخص يتمنى الموت لوالديه كي يرث

استقبل مبروك عطية مشكلة من شخص يقول إنه يتمنى الموت لأبيه وأمه كي يرثهم، لأنهم لا يساعدوه مادياً.

 

ورد عليه عطية على هذا الشخص بالقول إن والديه تعبوا كثيراً في هذه الأموال، ويجب عليه أن يتعب هو الآخر من أجل جلب المال، والأصل في جلب الأموال هو أن يعمل الشخص ويجد من أجل الحصول عليه، ويجب عليه الاستيقاظ صباحاً ليصلي الفجر ويسعى من أجل العمل، ولا يتمنى الموت لوالديه.

مبروك عطية: الأب اللي يكتب الورث لبناته لحرمان إخوته هيروح نار جهنم

وقال مبروك عطية عطية خلال إجابته على سؤال: لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز؟، "أن يكتب الأب ماله لبناته، الكتابة هتودي نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث"، موضحاً أن الحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين كالحكمة من فرائض الصلاة لا يعلمها إلا الله لكن يجب التعبد بها.

 

وأشار عطية في إجابته إلى أن الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث سواء أكانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما لأخيها من الميراث، وإن أرادت أن تبيع نصيبها بمحض إرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها ذلك.

 

وتساءل الدكتور مبروك عطية خلال فقرته الأسبوعية ببرنامج "يحدث في مصر" عن الحكمة في تكرار أن زوج الأخت غريب عن العائلة وقد أنجب منها واحتضنها وأشياء أخرى كي يتم حرمانها من حقها بهذا الزعم؟!، لافتاً إلى أن الحكمة من توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين شأنها كالصلاة عبادة لها ركعاتها وتحمل على ذلك دون أي تأويل، موضحاً أن الفقهاء اجتهدوا وقالوا أن الرجل مطلوب منه نفقة أخته وزواجها وغيرها من الأشياء.

 

وأشار  إلى أنه لا يجوز للأب أن يكتب لأبنائه أمواله في حياته لضمان ميراثهم، وأن من يظلم بناته في الميراث سوف يسأل يوم القيامة، مشدداً على أن الضوابط الشرعية ليست قيوداً بل هي ضمانات للمصالح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر المواريث لنبي أو لأحد لكن أرساها بذاته العليا.

مبروك عطية يلقن درسا لشخص يتمنى الموت لوالديه كي يرث مبروك عطية مبروك عطية الأب اللي يكتب الورث لبناته لحرمان إخوته هيروح نار جهنم الورث مبروك عطية يلقن درسا لشخص

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