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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يرد على إمكانية رحيله لتدريب مانشستر يونايتد

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

أثار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، الغموض، بشأن إمكانية رحيله لتدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وقال كيروش خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، ردا عن أنباء اقترابه من تدريب مانشستر يونايتد:" أنا هنا من أجل الحديث عن منتخب مصر فقط، وليس عن أي شيء آخر".

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كان ريو فيرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد، أكد "مؤخرا" أن كيروش مستعد للتضحية بأي شيء لتدريب الشياطين الحمر.

 

كيروش يرفع الطوارئ لضربة البداية:



وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش السفر إلى قطر السبت المقبل من أجل خوض منافسات كأس العرب المقرر إقامتها فى الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

 

وفضل كيروش السفر على الفور إلى قطر بمجرد انتهاء منافسات الجولة السادسة من منافسات الدورى الممتاز والتى تنتهى فاعليتها السبت المقبل فى ظل رغبته فى تحقيق أفضل إعداد ممكن للمواجهة الأولى أمام منتخب لبنان.

 

وشهدت الأيام الماضية دراسة قوية من قبل كيروش للمنتخب اللبنانى منافس مصر فى المباراة الأولى وضربة البداية لكأس العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه من خلال مشاهدة العديد من المباريات المسجلة للبنان .

 

وفى الإطار ذاته ، ينتظر كيروش التقرير النهائى الخاص بإصابة أحمد سيد زيزو الجناح الهجومى للزمالك من أجل حسم مشاركته مع المنتخب فى كأس العرب وتعرض زيزو إلى إصابة قوية خلال مشاركته مع الزمالك أمام البنك الاهلى فى الجولة الماضية من الدوري .

 

وشهدت القائمة العديد من الأسماء المفاجأة يأتى على رأسها حسين فيصل صانع ألعاب فريق سموحة وأيضا محمد عبدالمنعم المدافع الشاب لفريق فيوتشر وكذلك الأمر بالنسبة لعمر كمال عبدالواحد نجم فيوتشر ومروان داود الظهير الأيسر لإنبي .

 

وفاجىء كيروش الجميع باستبعاد العديد من الأسماء من قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات كأس العرب مثل طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك المخضرم بجانب الحارس محمد أبو جبل والاكتفاء بتواجد الثلاثي محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمود جاد ، وكذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات الجناح الهجومى للأهلى وأيضا ياسر إبراهيم مدافع المارد الاحمر ومحمود علاء مدافع الزمالك والذى كان انضم مؤخرا إلى معسكر المنتخب لخوض مواجهتى أنجولا والجابون قبل أن يتم استبعاده من جديد .

 

وقرر كيروش استدعاء أحمد رفعت الجناح الهجومى لفيوتشر بعد تألقه اللافت مع فريقه بجانب ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى واستمرار ضم أحمد ياسين مدافع البنك الشاب .

 

وقرر كيروش بشكل رسمي استبعاد لاعبي بيراميدز والمصري من قائمة المنتخب لخوض منافسات كأس العرب ، نظرا لانشغال الفريقين بخوض الدور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية ، كما يفقد المنتخب جميع لاعبيه المحترفين كون أن البطولة غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للعبة “ فيفا ” .

 

وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا وهم وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى :محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط :  حمدى فتحى  وعمرو السولية و مهند لاشي و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.

كيروش مانشستر يونايتد منتخب مصر كأس العرب طارق حامد

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