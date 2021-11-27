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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يكشف حقيقة استبعاد طارق حامد نهائيا من صفوف منتخب مصر

كيروش المدير الفني
كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

نفى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، وجود أزمة مع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك.

 

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للحديث عن استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العرب: ليس لدي مشكلة مع أي لاعب، أحب وأحترم جميع اللاعبين، لكن لا استطيع ضم  جميع اللاعبين".

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وتابع كيروش :" طارق حامد كان متواجدا معنا في أول معسكر، ومن الممكن أن يتواجد خلال الفترة القادمة، باب منتخب مصر مفتوح للجميع".

 

وفاجأ كيروش الجميع باستبعاد العديد من الأسماء من قائمة المنتخب التى ستخوض منافسات كأس العرب مثل طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك المخضرم بجانب الحارس محمد أبو جبل والاكتفاء بتواجد الثلاثي محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمود جاد ، وكذلك لحسين الشحات الجناح الهجومى للأهلى و ياسر إبراهيم مدافع المارد الاحمر ومحمود علاء مدافع الزمالك والذى كان انضم مؤخرا إلى معسكر المنتخب لخوض مواجهتى أنجولا والجابون قبل أن يتم استبعاده من جديد .

 

وقرر كيروش استدعاء أحمد رفعت الجناح الهجومى لفيوتشر بعد تألقه اللافت مع فريقه بجانب ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى واستمرار ضم أحمد ياسين مدافع البنك الشاب .

واستعبد كيروش لاعبي بيراميدز والمصري من قائمة المنتخب لخوض منافسات كأس العرب ، نظرا لانشغال الفريقين بخوض الدور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية ، كما يفقد المنتخب جميع لاعبيه المحترفين كون أن البطولة غير مدرجة ضمن الأجندة الدولية الخاصة بالاتحاد الدولى للعبة “ فيفا ” .

وضمت قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى كأس العرب 23 لاعبا وهم وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى :محمد الشناوي و محمد صبحي ومحمود جاد ،خط الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح ومحمود الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف  وأحمد ياسين ومحمد عبدالمنعم و مروان داود ، خط الوسط :  حمدى فتحى  وعمرو السولية و مهند لاشي و عمر كمال عبدالواحد و أحمد رفعت ومجدى أفشة و أحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ،خط الهجوم :  محمد شريف  ومروان حمدى  وأسامة فيصل  وحسين فيصل.

كيروش طارق حامد منتخب مصر كأس العرب الزمالك

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