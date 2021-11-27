الأقصر بلدنا.. الموجي يكشف كواليس تأليف موسيقى احتفالية طريق الكباش.. فيديو

قال الموسيقار أحمد الموجي مؤلف موسيقى احتفالية طريق الكباش، إنه انبهر بالتصوير والاضاءة والإخراج في احتفالية طريق الكباش.

وأضاف أحمد الموجي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" حالفنا التوفيق في تحضير موسيقى احتفالية طريق الكباش ".

وتابع احمد الموجي :" اتفقنا على مبدأ محدد وشكل اخراجي وموسيقي للاحتفالية كي تكون الاحتفالية كتلة واحدة ويكون هناك تناغم وانسجام كامل ".

وأكمل احمد الموجي :" المايسترو نادر عباسي سافر الأقصر قبل بدء تأليف موسيقى الاحتفالية، وسار وسط جدران المعابد في الأقصر في لحظات صمت من اجل استرجاع الزمن والتوصل إلى الموسيقى المناسبة ".

ولفت احمد الموجي :" أول خيط فكرة موسيقى الاحتفالية كان معي والسر في أغنية الأقصر بلدنا بلد سواح ".