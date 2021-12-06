فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

وجه أحد متابعي صفحة الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي سؤلا غريبا حيث كان يشكو من خيانة زوجته له وأنه مازال يكن لها من مشاعر الحب قائلا:" زوجتي بتخوني بس بحبها" .

رد الدكتور مبروك عطية

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، سؤالا غريبا من سائل ويقول في سؤاله: “زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها وأريد إنهاء الأزمة بدون خسارة” ؟.

ورد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، في فيديو له: إن عبارة الخيانة الزوجية ليست صحيحة لأن الذي حرم الزنا هو الله.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سؤال رجل لمبروك عطية عن خيانته زوجته له من الفيديوجراف التالي.