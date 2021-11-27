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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

ابنة رشوان توفيق
ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها

فجر الفنان الكبير رشوان توفيق مفاجأة خلال استضافته في برنامج واحد من الناس مع الاعلامي الدكتور عمرو الليثي والذي كشف من خلال البرنامج عن أكبر مأساة في حياتة يعيشها بسبب ابنته بمقاضاتة في المحاكم ورفع قضية حجر عليه بمعاونة زوجها وابنها .

ابنتة رشوان توفيق تقاضية 

كشف رشوان توفيق  عن أحزانه وأكبر مأساة في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية حجر في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكاؤه أثناء حلقة برنامج واحد من الناس .

رشوان توفيق وزوجتة 

تحدث الفنان رشوان توفيق عن ذكرياته مع زوجته الراحلة ؛ وذلك خلال برنامج " القاهرة اليوم" الذي يقدمه إدوارد ونانسي مجدى.

وقال رشوان توفيق :" كنت بأخد منها المصروف ؛ أول ما بقبض كنت أعطي لها جميع المال وهي تنظم هذا المال ".

أضاف رشوان توفيق:" في أخر أيامها تركت لي مسئولية تنظيم المال؛ وكانت تخبرني أنني مسرف؛ وطالبتها بتنظيم المال مرة أخرى في المنزل".

تابع رشوان توفيق:" مخلتنيش أحس في يوم من الأيام أنني في أزمة ؛ هي اللي جوزت البنات وبيتي هي اللي عملت كل حاجة فيه ؛ أنا بشتغل فقط وأعطيها الأموال ".

اختتم :" منذ أن توفت فأنا أقوم بزيارة قبرها أسبوعيا ؛ ٦٢ عاما لم نتخل عن بعضنا البعض ".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تفاصيل أزمة رشوان توفيق مع ابنته الصغرى وزوجها وحفيده من خلال الفيديوجراف التالي:

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