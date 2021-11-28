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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. قطع المياه عن مدينة طوخ فى القليوبية لغسيل الشبكات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية انقطاع المياه عن مدينة طوخ وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاحد وحتى الساعة الثانية عصرا.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة اخرى.

من ناحية أخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز ومدينة شبين القناطر.

استهل محافظ القليوبية الجولة، بتفقد  أعمال الصرف الصحي بقرية الحصافة بتكلفة 8 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 97% (جاري عمل شبكات الانحدار)، كما تفقد أعمال الصرف الصحي بكفر الدير بتكلفة 6 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 38% وأكد الهجان على سرعة دفع الأعمال لتسلمها في الموعد المحدد وفقا للجدول الزمني .

وتفقد محافظ القليوبية الأعمال الجارية بمجمع خدمات كفر شبين بتكلفة 9 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ ٦٥% حيث تم الانتهاء من جميع  الأعمال الإنشائية وجاري إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية للواجهات ،كما تفقد الأعمال الجارية بمجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 60% ، كما تفقد محافظ القليوبية أعمال تطوير مدرسة كفر شبين (المدرسة الجديدة 1)، والتي تتكون من 14 فصلا بتكلفة مليون جنيه تقريبا، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير وقد بلغت نسبه الإنجاز بها حوالي 60%.
واستكمل الهجان الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة مركز شباب كفر شبين والتي بلغت نسبة الإنجاز بها حوالي 98%، من خلال الأعمال الإنشائية داخل مراكز الشباب والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى رفع كفاءة المركز، حيث يشمل ( صالة احتفالات - صالة جيم - صالة مناسبات - حضانة - مكتبة - قاعة حاسب آلي - ملعب متعدد )، وينفذها جهاز تعمير القاهره الكبرى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من التجهيزات وتوريد الأجهزة الرياضية.

وخلال الجولة تفقد أعمال تمديد كابلات الجهد المنخفض للإنارة العامة بطريق قليوب شبين القناطر، حيث تم وضع قواعد خرسانية للأعمدة وفرد كابلات الكهرباء بإسناد جهاز تعمير القاهرة الكبرى وذلك لسرعة إنهاء أعمال المرافق المقررة للطريق تمهيداً لرصف الطريق ضمن الطرق الرئيسية المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة شبين القناطر.

القليوبية مياة الشرب حياة كريمة شبين القناطر انقطاع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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